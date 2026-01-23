Fortalecen vigilancia en escuelas por sarampión

La Jurisdicción Sanitaria VII ha intensificado las medidas de prevención para evitar contagios de sarampión en las escuelas de los municipios de la región del Soconusco.

En ese sentido, la institución informó que aparte de realizar la vacunación a los niños que carecen del esquema completo, también se brindan pláticas a los padres de familia sobre los principales síntomas y medidas que se deben de tomar ante esa enfermedad.

Brigadas

Jardines de niños y escuelas primarias están siendo visitadas por las brigadas, en donde realizan las revisiones de cartillas de vacunación y en caso de que a los menores les falte, se la aplican.

Se estableció la importancia de la detección oportuna de la enfermedad para evitar contagios, por ello es necesaria la participación activa de las familias en el cuidado de los niños.

Puntualizó que se cuenta con un plan de respuesta rápida, en el que están incluidos médicos, enfermeras, personal de epidemiología y de laboratorio, tanto de instituciones de salud pública como privada, con lo que se fortalece la detección oportuna, prevención y en caso necesario, el control de la enfermedad.