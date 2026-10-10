Fortalecen vigilancia y atención a personas en movilidad

Los gobiernos de México y Guatemala, a través de las instituciones de salud de ambos países, realizan acuerdos de coordinación e intercambio de información para reforzar los servicios de este sector en ciudades fronterizas de Guatemala como Tecún Uman y los municipios fronterizos de Chiapas.

El objetivo es fortalecer la vigilancia epidemiológica y la atención integral de la población en movilidad.

La jefa del Distrito de Salud 7 de Chiapas, Verónica Villatoro expuso que la intención es mejorar la prevención, detección oportuna, referencia y continuidad de la atención de enfermedades transmisibles mediante el trabajo conjunto de los programas de epidemiología, vectores, tuberculosis, VIH y atención a personas migrantes, incluyendo las acciones de respuesta frente a la malaria en las zonas fronterizas.

Asimismo, señaló que se impulsó el fortalecimiento de los mecanismos de referencia y contrarreferencia para facilitar el acceso a los servicios de salud y garantizar la continuidad de la atención de las personas en movilidad.

Ejes prioritarios

Indicó que bajo la premisa de que la salud pública no entiende de fronteras, en el encuentro se propuso avanzar en cuatro ejes prioritarios.

La detección temprana y vigilancia epidemiológica conjunta: Fortalecer la vigilancia y detección oportuna de enfermedades transmisibles, así como los mecanismos de respuesta ante posibles brotes.

El intercambio de información y referencia de casos: Establecer canales ágiles para compartir información sanitaria y facilitar la referencia, atención y seguimiento de pacientes que requieran servicios al otro lado de la frontera.

La articulación de programas prioritarios: alinear esfuerzos en materia de prevención, vacunación, atención materno-infantil, enfermedades transmisibles y otros temas de interés común.

Y el acceso y continuidad de los servicios de salud: Impulsar mecanismos que permitan garantizar la atención de las personas en condición de movilidad, evitando interrupciones en sus tratamientos y dando especial atención a las poblaciones más vulnerables.