Se realizó la segunda sesión de la Cátedra: “Academia Mexicana de Ciencias Penales”, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con la participación del rector del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Jorge Nader Kuri, quien impartió la conferencia magistral “La inteligencia artificial aplicada a la investigación del delito”.

La actividad tuvo lugar en la Sala de Usos Múltiples “Gregorio Pérez Gómez” de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, ante servidores públicos de esta dependencia, así como personal docente y de investigación del IIJ.

Charla

Durante su intervención, el especialista en ciencias penales, política criminal y justicia penal, compartió experiencias y perspectivas sobre la incorporación de la IA en distintos ámbitos de la vida humana, particularmente en los procesos de investigación del delito y la procuración de justicia.

En este marco, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, señaló que esta cátedra no solo busca generar conocimiento y fortalecer la academia, sino también contribuir a la construcción de soluciones concretas a las problemáticas que enfrentan las instituciones, mediante la experiencia y aportaciones de especialistas del Inacipe.

Ante el director del IIJ, Jorge Pascacio Bringas, destacó que el conocimiento adquiere mayor valor cuando dialoga con la realidad y genera soluciones, especialmente frente a herramientas disruptivas como la IA, cuya incorporación a la vida cotidiana ha ocurrido de manera acelerada.

Por su parte, el fiscal de Coordinación, Armando Pérez Narváez, en representación del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, agradeció al Inacipe y al IIJ-Unach por sumar esfuerzos con la FGE para fortalecer la capacitación y el profesionalismo en materia de procuración de justicia.

Tecnología

Subrayó que, ante la transformación tecnológica de la sociedad, las instituciones encargadas de procurar justicia deben evolucionar al mismo ritmo, asimismo, puntualizó que la IA no sustituye el criterio jurídico, la experiencia de los investigadores ni la responsabilidad del Ministerio Público, sino que debe utilizarse como una herramienta que contribuya a investigaciones más eficientes, con pleno respeto a la legalidad y los derechos humanos.