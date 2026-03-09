Fortalecen vínculo con la comunidad académica

En cumplimiento al compromiso de impulsar la formación integral, el talento universitario y fortalecer el vínculo con su comunidad académica, la Universidad Politécnica de Chiapas (UP Chiapas) promueve espacios de intercambio de experiencias donde los jóvenes egresados regresan a su alma mater para compartir su trayectoria profesional y motivar a las nuevas generaciones.

En este contexto, el maestro Luis Alejandro Pérez Sarmiento, egresado de la carrera de Ingeniería en Software visitó la UP Chiapas, donde sostuvo un encuentro cercano con estudiantes y maestros, con quienes compartió su experiencia profesional en el desarrollo tecnológico, la ciberseguridad y la aplicación del conocimiento en escenarios reales, motivándolos a creer en su talento y a prepararse para los retos del mundo digital.

Durante su participación, Pérez Sarmiento narró su experiencia en el Technology Innovation Institute, con sede en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde explicó la relevancia de los algoritmos, las instrucciones vectoriales y la importancia del conocimiento especializado para el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto impacto, destacando la aplicación práctica de los fundamentos adquiridos durante su formación universitaria.

Colaboración

Por otra parte, abordó su experiencia en la Universidad de Chile, donde asumió nuevas responsabilidades relacionadas con el análisis diferencial y el diseño de arquitecturas para comunicaciones seguras en el desarrollo de capacidades tecnológicas para probar nuevos dispositivos y experimentos en el espacio, subrayando la importancia de la especialización como una ventaja competitiva en el mercado laboral.

Al respecto, la rectora Indra Toledo Coutiño destacó que este tipo de encuentros “forman parte de la nueva visión institucional de una educación pertinente y con sentido humanista, donde las y los egresados mantienen un vínculo permanente con su universidad y comparten su experiencia profesional con las nuevas generaciones, como la visita del maestro Pérez Sarmiento, cuyo testimonio inspira, motiva y demuestra que el esfuerzo académico, la disciplina y la especialización abren oportunidades reales en contextos nacionales e internacionales”, subrayó.