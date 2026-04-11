Fortalecen vínculo con parteras tradicionales

En Huixtla, el ayuntamiento y la Secretaría de Salud mantienen un vínculo directo con parteras tradicionales -la mayoría con presencia en las zonas rurales- con el objetivo de proporcionar conocimientos necesarios para mejorar la atención y evitar riesgos en embarazos, y en su caso, canalizarlas para disminuir muertes maternas o neonatales.

La reciente reunión en Huixtla tiene como objetivo integrar los conocimientos tradicionales con la salud pública, señaló personal de la Dirección de Salud del Ayuntamiento que preside Régulo Palomeque Sánchez, en la Primera Reunión de Parteras de este año realizado en instalaciones de la Sección 049.

Personal especializado

Se contó con la participación de personal de salud especializado que brindó pláticas a las mujeres, que por muchos años han atendido partos en la zona rural principalmente.

En el acto protocolario estuvo presente el médico regidor, Francisco Javier Ávila Solís; la directora de Salud Municipal, Doctora María del Carmen García Camas; y la presidenta del DIF, Teresita de Jesús de León Romo, así como invitados de la Secretaría de Salud.

Conferencia

Durante el encuentro se impartió la conferencia “Uso de los agentes naturales: antes, durante y después de la gestación”, dirigida por Olga Raymundo López, con el fin de profesionalizar y respaldar la labor que estas mujeres realizan en sus comunidades, en esta ocasión asistieron al evento 15 parteras que cuentan con el apoyo del DIF y de Salud Municipal.

Colaboración

Esta capacitación otorgada al grupo de parteras enfatiza la importancia, no solo de actualización de conocimientos, sino la colaboración entre la medicina institucional y las prácticas ancestrales con la intención de garantizar un seguimiento seguro del embarazo y el parto.

Las acciones han sido parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Chiapas y el ayuntamiento local que, a través de la Brigada Humanista de Salud, busca fomentar el desarrollo social y el humanismo en el municipio.