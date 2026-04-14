Fortalecen vínculos con el sector financiero

En el marco del 15 Aniversario del ASO-LI Finance Summit, encuentro que reúne a líderes empresariales y especialistas del sector financiero, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, asistió como invitada a este importante evento de talla nacional.

Durante su participación, dio la bienvenida a las y los asistentes provenientes de distintos estados de la República, destacando que Chiapas es un estado seguro y con grandes oportunidades para la inversión. Además, destacó la importancia de fortalecer la relación entre el sector empresarial y el gobierno, como eje clave para el desarrollo económico y social.

Buscan generar oportunidades

Este encuentro representa un espacio estratégico para el intercambio de conocimiento técnico, así como para la generación de oportunidades de negocio que impulsen el crecimiento regional.

Asimismo, en este marco se celebrará la final del Premio Avanzamos Contigo 2026, en su cuarta edición, iniciativa que reconoce y promueve el talento emprendedor con impacto social.

En este contexto, se destacó la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a consolidar a Chiapas como un referente en desarrollo económico, atracción de inversiones y fortalecimiento de alianzas estratégicas, promoviendo un gobierno cercano, transparente y comprometido con el bienestar de las y los chiapanecos.

Ambas acciones reflejan una visión institucional orientada a avanzar a través del conocimiento, el impulso del talento y la transformación social, consolidando a Chiapas como un punto de encuentro para el diálogo, la innovación y el desarrollo.

Participación

En este relevante encuentro también se contó con la participación de destacadas personalidades, entre ellas Efraín Gurría Penagos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE); Emma Itzel Orantes Ortega, síndico municipal de Tuxtla Gutiérrez; Javier Garza Hoeffer, presidente nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom); Yazmín de León Zagal, vicepresidenta nacional de Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje); así como Laura García Ochoa, delegada sureste y presidenta de Ammje, entre otros invitados especiales.