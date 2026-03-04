Fortalecen vínculos con la Embajada de EE. UU.

Con la perspectiva de aumentar la cooperación académica y reafirmar el trabajo conjunto para impulsar proyectos que beneficien a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Facultad de Lenguas Tuxtla recibió la visita del director Regional de los Programas de Inglés de la Embajada de Estados Unidos en México, Russell Barczyk.

En este encuentro con las autoridades de esta unidad académica, participó el maestro del programa English Language Fellow de Estados Unidos, Sean Geoffrey Fields, quien colabora desde hace casi dos años en la Facultad, y docentes quienes manifestaron su disposición y compromiso para desarrollar un proyecto que permita establecer vínculos entre ambas instituciones.

Diálogo

Durante esta reunión, la comunidad docente de la FLT tuvo la oportunidad de intercambiar ideas, compartir experiencias y explorar posibles colaboraciones con dicha institución diplomática que fortalecerán los lazos institucionales y las oportunidades de desarrollo profesional para las juventudes que ahí se forman.

A través de estos acuerdos los universitarios tendrán acceso al Online Professional English Network (OPEN por sus siglas en inglés) que ofrece cursos masivos abiertos en línea (MOOC) y becas para docentes de inglés, enfocados en metodología y enseñanza del idioma, entre otros apoyos.

En este marco, los diplomáticos estadounidenses señalaron que estos programas buscan fortalecer las relaciones bilaterales y mejorar la calidad de la enseñanza del inglés en México, a través del desarrollo de su sociedad.