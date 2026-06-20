Fortalecen vínculos con la Unión Europea

La titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM), Dulce Rodríguez Ovando, encabezó, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, una reunión de trabajo con integrantes del cuerpo diplomático de la Unión Europea acreditado en México, con el propósito de fortalecer las relaciones institucionales e identificar oportunidades de colaboración que impulsen el desarrollo económico y la inversión estratégica en Chiapas.

El encuentro, celebrado en Casa de Gobierno, reafirma la visión de la actual administración de consolidar una agenda de cooperación internacional basada en el diálogo, la coordinación institucional y la vinculación con actores estratégicos que contribuyan al crecimiento sostenible y a la generación de oportunidades para las y los chiapanecos.

Postura

Durante la reunión, la secretaria general destacó que el Gobierno del Estado mantiene una política de apertura al intercambio de experiencias y a la construcción de alianzas que permitan potenciar las fortalezas de Chiapas en sectores clave para su desarrollo, mediante un trabajo coordinado entre las dependencias estatales y los organismos internacionales.

“El diálogo institucional y la cooperación internacional son herramientas que fortalecen el desarrollo de Chiapas, porque permiten construir alianzas estratégicas que generan oportunidades para nuestras comunidades y consolidan una agenda de prosperidad compartida”, expresó Dulce Rodríguez Ovando.

Temas

En la mesa de trabajo se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de la relación institucional entre Chiapas y la Unión Europea, la promoción del comercio bilateral, la atracción de inversiones y el impulso de proyectos de cooperación en áreas como el desarrollo económico, el campo y el turismo, reconociendo el potencial de la entidad para consolidar nuevas oportunidades de crecimiento.

Participaron en el encuentro: Francisco André, embajador de la Unión Europea en México; Pedro Costa Pereira, embajador de Portugal en México; y Viktoria Lövenberg, jefa de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, quienes sostuvieron un intercambio de ideas con autoridades estatales sobre los retos y oportunidades para fortalecer la colaboración bilateral.

La reunión permitió establecer canales de comunicación para explorar mecanismos de cooperación en materia económica y comercial, así como identificar áreas de interés común que puedan traducirse en proyectos conjuntos con impacto en la economía, el turismo y el desarrollo productivo de la entidad.