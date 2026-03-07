Fortalecen vínculos entre mujeres guardias

Con el objetivo de fortalecer vínculos de apoyo, promover relaciones laborales respetuosas, fomentar herramientas de comunicación y empatía entre mujeres, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza el doctor Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, organizó el taller psicoemocional “Sororidad y Comunicación Asertiva”, dirigido a mujeres guardias.

En las instalaciones de Servicios Especiales, 32 féminas de las diferentes corporaciones que integran la SSP, desarrollaron dinámicas enfocadas en la sororidad, empatía, escucha activa y comunicación asertiva, con la finalidad de promover la integración, fortalecer el trabajo en equipo y contribuir a la construcción de un entorno laboral más colaborativo y respetuoso entre las participantes.

Círculo de apoyo

Como parte de la jornada, también se realizó un círculo de apoyo emocional, espacio en el que las asistentes pudieron compartir experiencias, reflexionar sobre la importancia del acompañamiento entre mujeres y reforzar los lazos de sororidad dentro de la institución.

Con este tipo de actividades, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma su compromiso con el bienestar psicoemocional del personal, así como con la promoción de entornos laborales que impulsen igualdad, respeto y colaboración entre mujeres que forman parte de la institución.