Fortalecen vínculos y amplían servicios en Houston

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas fortalece su presencia internacional y amplía sus oportunidades de vinculación con las comunidades mexicanas y mexicoamericanas en Houston, mediante una agenda de cooperación impulsada en coordinación con la Secretaría de Economía del estado y el Consulado General de México en esta ciudad.

Como parte de esta agenda bilateral, la Unach formalizó un vínculo de trabajo con el Consulado General de México en Houston, a través de sus ventanillas de Educación, Ética, Salud y Finanzas, espacios que permitirán acercar el conocimiento y las capacidades universitarias a las necesidades de la población, además de construir una agenda de colaboración con beneficios compartidos.

Acciones

El acuerdo busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias para fortalecer las capacidades locales en materia de atención a la salud, emprendimiento, inclusión financiera y desarrollo comunitario.

Asimismo, contempla acciones relacionadas con la protección de los derechos, las lenguas y los saberes de los pueblos originarios, así como el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA), la transformación digital y la sostenibilidad, con una visión que reconoce la diversidad cultural y las necesidades de Chiapas.

En el ámbito académico, la delegación universitaria también sostuvo reuniones con autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston y representantes de la Universidad Rice, dos instituciones de reconocido prestigio y con amplias posibilidades de colaboración.

Estos acercamientos permitirán explorar proyectos conjuntos en materia de movilidad estudiantil y académica, estancias de investigación, formación de posgrado, actualización docente e intercambio de experiencias.

Con estas acciones, la Unach reafirma su compromiso de poner sus capacidades académicas, científicas y de vinculación al servicio de la sociedad, al tiempo que abre nuevas oportunidades de cooperación internacional para impulsar el desarrollo de Chiapas y fortalecer los lazos con las comunidades mexicanas y mexicoamericanas radicadas en Houston.