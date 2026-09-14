Fortalecer a las MiPyMEs es impulsar el empleo

El Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE Chiapas) celebró su sesión de consejo con la presencia de la diputada María Mandiola Totoricagüena, con quien sostuvo un diálogo abierto y constructivo sobre temas estratégicos para el desarrollo económico de la entidad.

Durante el encuentro se abordaron asuntos relacionados con el desarrollo económico de la región Metropolitana, así como distintas iniciativas de ley orientadas a la promoción, el impulso y el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) en Chiapas.

Los integrantes del CCE Chiapas reconocieron la importancia de mantener espacios permanentes de diálogo entre el sector empresarial y quienes tienen la responsabilidad de construir las políticas públicas y el marco jurídico que acompañan el crecimiento del estado.

En ese sentido, destacaron que fortalecer a las MiPyMEs significa también fortalecer el empleo, la inversión, la innovación y las oportunidades para miles de familias chiapanecas.

El organismo empresarial reiteró su disposición a seguir trabajando desde la suma de esfuerzos, con propuestas y una visión de futuro, para construir un Chiapas más competitivo, productivo y con mayores oportunidades para todas y todos.