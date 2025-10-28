Fortalecer aprendizaje, compromiso del Gobierno de Chiapas: Chacón

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, visitó la escuela primaria Héroes de Chapultepec, en la colonia Evolución Política Mexicana de Tuxtla Gutiérrez, para entregar 100 mesabancos en beneficio de las niñas y los niños de esta comunidad educativa.

La entrega fue recibida con entusiasmo por alumnos, alumnas, maestros y padres de familia, quienes mostraron su alegría y agradecimiento por este apoyo que mejora las condiciones de aprendizaje en la escuela.

Durante el encuentro, el secretario expresó: “Cada mesabanco que entregamos es una oportunidad para que nuestras niñas y niños aprendan, crezcan y sueñen en grande. Invertir en su educación es construir un futuro más digno y prometedor para Chiapas”.

Esta acción forma parte del programa de fortalecimiento de infraestructura escolar, que contempla la entrega de mil mesabancos en 10 escuelas de Tuxtla Gutiérrez, gracias a la colaboración de la Fundación Coppel y al impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, comprometido con garantizar que la educación sea un derecho efectivo para todas las familias chiapanecas.

Con estas acciones, la Secretaría del Humanismo reafirma su compromiso con la educación, el bienestar de la niñez y la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.