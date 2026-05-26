Fortalecer capacidades, transformar vidas

“Todo en la vida es perfectible. Comenzamos a trabajar y a romper paradigmas en un tiempo récord. Estamos a más de un año desde que inició esta misión impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar: lograr que cada persona que se integre al programa de alfabetización contribuya a transformar vidas”, afirmó Roger Mandujano, secretario de Educación, en el marco de la jornada de capacitación del programa Chiapas Puede.

Con el firme compromiso de cumplir la encomienda de alfabetizar a Chiapas desde una visión humanista, incluyente y cercana a las comunidades, la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano, realizó esta jornada con el propósito de fortalecer las herramientas, conocimientos y vocación de servicio de quienes integran este gran proyecto de transformación social.

Responsabilidad compartida

Durante su participación, Flor Marina Bermúdez Urbina, coordinadora operativa de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización, destacó que esta actividad representa una responsabilidad compartida para acompañar un proceso de transformación sustentado en la dignidad, la libertad y la justicia para las y los chiapanecos.

“En cada uno de ustedes se deposita la confianza de un gobierno que decidió no dejar a nadie atrás ni fuera. La fuerza de este proyecto nace de la sensibilidad y el compromiso de quienes lo integran. Hemos construido una metodología innovadora que convirtió el acto de enseñar en una experiencia cálida, cercana y profundamente comunitaria”, expresó.

Curso de inducción

Posteriormente, las y los participantes recibieron el curso de inducción al Programa Chiapas Puede, impartido por Amador Martínez Martínez, coordinador de Auditores de la Secretaría de Educación, quien compartió los antecedentes históricos, la estructura operativa y la importancia de fortalecer la vocación, la ética y la preparación de las y los servidores públicos para alcanzar los objetivos del programa.

En seguimiento a la visión y misión de Chiapas Puede, Esther Guerrero Vela, especialista en Gestión de la Calidad Institucional, subrayó que el propósito no es únicamente enseñar a leer y escribir, sino garantizar que cada persona viva un proceso digno, eficiente y satisfactorio, alineado a los estándares del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.

Agradecimientos

En el cierre de la jornada, el secretario de Educación agradeció a toda la estructura operativa de Chiapas Puede por su entrega y compromiso para llevar la alfabetización a cada rincón del estado durante los últimos meses.

“La política es ayudar y servir al prójimo. Eso es Chiapas Puede: hacer posible lo que durante años dijeron que no se podía lograr”, concluyó Mandujano.