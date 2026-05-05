Fortalecerán área protegida del Cañón

Guillermo Nieto, Consejero Jurídico del Gobierno de Chiapas, explicó los trabajos que se están haciendo para llevar a cabo un ajuste del polígono del área natural protegida del Cañón del Sumidero.

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En el podcast Platicando con el Jaguar, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se informó que se está pensando en las casas que se encuentran cerca de este espacio natural.

Si no se le da la ampliación, esas viviendas enfrentarán complicaciones en la parte de certeza jurídica. “Se va a cambiar el área natural protegida, eso es lo que se va a hacer”, enfatizó el Consejero Jurídico.

Estos trabajos se están haciendo en coordinación con los municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, a través del diálogo.