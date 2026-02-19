Fortalecerán competitividad ganadera

El secretario del Campo de Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha, realizó una gira de trabajo orientada a fortalecer la competitividad ganadera y la certificación agropecuaria bajo el distintivo Marca Chiapas, estrategia dirigida a abrir mercados nacionales e internacionales.

En el marco del encuentro, el secretario recibió el nombramiento como titular de la Ventanilla de Ganadería y Productos en Fresco de la Estrategia Marca Chiapas, responsabilidad que refuerza la certificación, validación de procesos y promoción comercial del sector pecuario estatal.

Durante el Foro Regional Marca Chiapas Costa–Soconusco 2026, Barba Arrocha dio la bienvenida a Alfredo D’Argence, presidente de la Asociación de Creadores de Razas Puras del Estado de Chiapas, a quien reconoció como aliado estratégico en la certificación de ganado de registro.

Asimismo, explicó que se verificará el cumplimiento de requisitos en los ranchos y posteriormente se certificará cabeza por cabeza el ganado de razas puras. Afirmó que esta medida, según lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, permitirá elevar la calidad genética, la productividad pecuaria y el valor comercial del hato estatal, consolidando una ganadería ordenada, competitiva y con estándares verificables.

Destacó que el sello Marca Chiapas garantiza calidad, responsabilidad productiva y confianza al consumidor. Subrayó que la Secretaría del Campo acompaña la integración del Comité Especializado de Ganadería Marca Chiapas para fortalecer la sanidad, la trazabilidad y el orden productivo.