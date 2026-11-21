Walter López Báez, director de Coordinación y Vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) en Chiapas comentó que trabajan en una iniciativa que busca impactar a más de seis mil 400 agremiados de las principales organizaciones de la cuenca cañera de Pujiltic, que sustentan la economía de la zona mediante la siembra de 20 mil hectáreas.

Dijo que esta proporción de terreno genera un volumen de un millón 781 mil toneladas de caña, equivalentes a 200 mil toneladas de azúcar. por eso, la finalidad es concretar y diseñar una estrategia integral para transferir innovaciones científicas directamente al campo.

Indicó que recientemente realizaron un encuentro en las instalaciones del Campo Experimental Centro de Chiapas, entre directivos e investigadores del Instituto, un representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y líderes de las organizaciones: CNPR, la Delegación de Cañeros, A.C., y la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (Ulpca).

Ahí se expusieron detalladamente las herramientas técnicas y servicios que el Instituto pone a disposición del sector. Destacó los modelos de pronóstico climático, el manejo integral de plagas y enfermedades, la nutrición vegetal avanzada, el uso de bioinsumos, el control de malezas y la gestión sostenible de cuencas para salvaguardar las zonas de recarga de las áreas de riego.

Recorrido

Como parte de la jornada, la comitiva realizó un recorrido por la biofábrica del centro experimental. Robertony Camas Gómez, investigador del Campo Experimental guió a los asistentes explicando el diseño del laboratorio, los criterios para la selección de microorganismos benéficos, los procesos de producción masiva y las pautas precisas para su correcta aplicación en las parcelas.