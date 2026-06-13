Fortalecerán estudio en conservación de semillas

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), destacó el interés que hay para fortalecer los trabajos de investigación, conservación y aprovechamiento de semillas forestales nativas con el Real Jardín Botánico de Kew (en Inglaterra) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las autoridades recordaron que el Banco de Semillas del Milenio del Real Jardín Botánico de Kew resguarda semillas de más de 40 mil especies silvestres de todo el mundo, es decir, es una de las colecciones más importantes.

En ese contexto, Chiapas también tiene alrededor de 10 mil especies de plantas, y se coloca como el segundo estado con mayor biodiversidad de todo México.

“El territorio chiapaneco representa uno de los principales reservorios de germoplasma y recursos genéticos vegetales, una riqueza documentada y estudiada por instituciones científicas de prestigio internacional como el Real Jardín Botánico de Kew y la UNAM”, remarcó la secretaría.

Procesos de conservación

Ahora que se cuenta con un Laboratorio de la Dirección del Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda”, se permitirá mejorar procesos en la conservación de germoplasma para ser parte de la red mundial del Millennium Seed Bank Partnership.

Las actividades del evento las encabezó Magdalena Torres Abarca, secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, además de que acudió el coordinador para las Américas del Millennium Seed Bank Partnership del Real Jardín Botánico de Kew, doctor Michael Way, entre otras personalidades.

“Esta colaboración entre la Semahn, el Real Jardín Botánico de Kew y la UNAM fortalece la investigación, la conservación de semillas nativas y los proyectos de restauración y reforestación que contribuirán a preservar la extraordinaria riqueza biológica de Chiapas para las próximas generaciones”, remarcó la dependencia estatal.