Fortalecerán la acuacultura en la Costa chiapaneca

El titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Rigoberto Salgado Vázquez, sostuvo reuniones de trabajo con pescadoras y pescadores de tiburón de Tapachula y ribereños de la Costa, destacando el amplio potencial para la acuacultura y, a su vez, contribuir al abasto de alimentos inocuos, suficientes y nutritivos.

Recordó que Chiapas, en 2024, aportó 34 mil 697 toneladas de producto pesquero y acuícola, entre túnidos, la mojarra, el tiburón y cazón, principalmente, a la producción nacional; por eso para el próximo año seguirán gestionando diversas estrategias para fortalecer la actividad.

Acompañantes

Salgado Vázquez recorrió el Centro Reproductivo Genético de Camarón y atendió al sector pesquero y acuícola de aguas interiores, en compañía de la subsecretaria de Pesca y Acuacultura, Judith Torres Vera; el secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Víctor López Leyva, y la presidenta de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Azucena Arreola Trinidad.

Dijo que ha tenido conversaciones con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para el fortalecimiento de este sector a través del impulso de proyectos estratégicos en beneficio de quienes producen y llevan los alimentos a la población.

"Hace algunos días tuve varias reuniones con la presidenta y planteamos el diagnóstico que tiene todo el país en la acuacultura; acordando que el próximo año tendremos programas para su fomento".

Acciones

Entre las acciones se encuentran aquellas enfocadas en la diversificación de las especies de producción, a través del impulso de la maricultura y sistemas multitróficos, así como reforzar el cultivo de tilapia y ostión.