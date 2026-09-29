Fortalecerán la educación con nuevo Consejo en ITTG

Con la participación de representantes de los sectores productivo, público y social, así como de la comunidad académica, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) instaló el Consejo de Vinculación 2026-2028; servirá para concretar alianzas que contribuyan a la formación profesional pertinente y al desarrollo tecnológico y económico.

Marisa Guadalupe Flores Aguilar, directora del ITTG, comentó que la integración del Consejo, realizada recientemente, permitirá generar mecanismos de retroalimentación entre el ámbito académico y los sectores externos.

Beneficios

Esto favorecerá la actualización y pertinencia de la formación profesional, el fortalecimiento de la investigación y la innovación, así como la generación de oportunidades para que las y los estudiantes tengan un mayor acercamiento con el entorno laboral y productivo.

“Constituye un espacio estratégico para articular las capacidades de la institución con las necesidades del entorno, mediante la colaboración con empresas, organismos públicos, cámaras empresariales y organizaciones sociales”.

Indicó que las y los integrantes asumieron el compromiso de participar en los trabajos orientados a fortalecer la pertinencia de la educación tecnológica y el desarrollo del talento profesional de la región.

Formalidad

También se realizó la firma del Acta con lo que se formalizó la integración de este órgano colegiado, conforme al marco institucional que establece su estructura, atribuciones y funcionamiento.

Flores Aguilar dijo que ya hablaron de proyectos estratégicos orientados a establecer líneas de acción y definir el calendario de las próximas sesiones ordinarias de trabajo del Consejo.