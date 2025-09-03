Fortalecerán registro vehicular y seguridad pública

Con el propósito de fortalecer el Registro Estatal Vehicular y contribuir a las acciones de seguridad pública, la Secretaría de Finanzas del Estado de Chiapas firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

La firma del acuerdo fue encabezada por el secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

El convenio estableció los lineamientos para el acceso controlado a información específica del padrón vehicular estatal, a través de la aplicación móvil “Finanzas”, desarrollada por la propia Secretaría. La finalidad es facilitar el intercambio seguro de datos para fortalecer las estrategias de control vehicular, inteligencia policial y prevención del delito.

Información registrada

“Este desarrollo representa un avance sin precedentes en materia de seguridad y modernización digital. Como bien nos los ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Cero Impunidad y con todo contra la corrupción”, aseguró el titular de Finanzas.

La información a la que tendrá acceso la SSP incluye nombre del propietario o razón social, RFC, domicilio, número de placas, últimos cinco dígitos del número de serie, marca, submarca, modelo, color, fecha de emplacamiento y tipo de servicio. Todo el manejo de datos estará sujeto a estrictas medidas de confidencialidad y protección de datos personales.

El uso de esta información estará limitado exclusivamente a fines de prevención, investigación y combate de delitos, así como en operativos de seguridad pública y localización de vehículos o personas vinculadas con hechos delictivos. Cada consulta deberá cumplir con los criterios de “Sospecha Razonada y Control Preventivo Provisional”, definidos por los Tribunales Federales, garantizando el respeto pleno al marco jurídico vigente.

“Chiapas es un referente a nivel nacional en materia de seguridad. Esto se debe a la voluntad política del gobernador y a las finanzas sanas, ya que, si no hay una persona responsable que administre los recursos de manera responsable, esto no se hubiera dado. Agradezco al secretario Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, quien ha sido parte fundamental para la estrategia de pacificación en el estado”, enfatizó el secretario de Seguridad.