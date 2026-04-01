Fortalezcamos a la comunidad educativa

“Somos una comunidad en la que todas y todos somos iguales y velamos por el bien común, en este caso la educación; por ello, el llamado es a prevenir cualquier situación y a disfrutar con responsabilidad”, externó el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, en el marco del presente periodo vacacional.

Asimismo, invitó a madres, padres, estudiantes y docentes a mantenerse pendientes de las recomendaciones de las autoridades del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con el objetivo de garantizar un periodo vacacional seguro y en armonía para todas y todos.

En este contexto, Mandujano Ayala subrayó que la lectura es una de las mejores formas de aprovechar este periodo, ya que, no solo entretiene sino que también fortalece la conciencia crítica e histórica. Destacó que, bajo la visión del gobernador, la Secretaría de Educación (SE) impulsa la campaña de promoción de la lectura más grande en la historia de Chiapas, con el propósito de formar una ciudadanía más consciente, informada y participativa.

“En el marco de los 100 años de Jaime Sabines, reafirmamos que un pueblo que lee es un pueblo con conciencia histórica y crítica. Hoy no solo enseñamos a leer y escribir, sino que trabajamos para construir un verdadero ecosistema lector que acerque especialmente a las juventudes al mundo de las letras”, enfatizó.

Añadió que esta estrategia incluye el acercamiento a grandes voces de la literatura como Rosario Castellanos, Óscar Oliva y el propio Sabines, utilizando la poesía como una puerta accesible y poderosa para despertar el interés por la lectura, sobre todo entre niñas, niños y jóvenes.

Como parte de este esfuerzo integral, la SE continúa implementando acciones permanentes para proteger a su comunidad, como campañas de prevención, difusión de recomendaciones de seguridad y acompañamiento institucional durante periodos vacacionales, al tiempo que refuerza programas de fomento lector mediante la distribución de materiales, actividades comunitarias y espacios de lectura que invitan a hacer de los libros un compañero constante, incluso en los días de descanso.