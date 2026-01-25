Fotógrafos captan flora y fauna de SCLC

Con la participación de más de 20 fotógrafos, se realizó este fin de semana el primer Safari Fotográfico en el sistema lagunar de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem), ubicado dentro del polígono del Área Natural Protegida (ANP) Humedales de Montaña

Lo anterior en el marco del segundo aniversario de la declaratoria de los Humedales de Montaña como Área Natural Protegida.

La actividad tuvo como objetivo capturar imágenes de la flora y fauna que habita en esta reserva natural, como parte de un concurso que busca fomentar el conocimiento y la valoración de la biodiversidad local.

Esta actividad reunió a fotógrafos y apasionados en fotografía, creadores de contenido, estudiantes y personas comprometidas con la conservación ambiental, con el objetivo de conformar un acervo fotográfico y fortalecer la concientización ciudadana sobre la importancia de cuidar y proteger nuestros humedales.

Durante la jornada, los asistentes también realizaron la recolección de residuos sólidos, sumando acciones concretas en favor del medio ambiente y la preservación de nuestros ecosistemas.

Exposición colectiva

Se informó que las fotografías resultantes podrán formar parte de una exposición colectiva, contribuyendo a sensibilizar sobre la importancia de los humedales de montaña de esta ciudad.

Esta actividad es organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Medio Ambiente), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Ayuntamiento de San Cristóbal, a través de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.