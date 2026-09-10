Fragmentar el voto, es riesgo electoral

Movimiento Ciudadano (MC) presume de ser una alternativa política, pero su estrategia de competir en solitario y rechazar cualquier alianza podría generar excesos de poder, cuestionó el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

El dirigente priista sostuvo que la supuesta independencia de MC debe analizarse a partir de sus consecuencias electorales. “Rechazar alianzas no es neutralidad”, señaló, al advertir que en elecciones competidas la fragmentación del voto opositor puede afectar la democracia.

Zuarth Esquinca cuestionó que Movimiento Ciudadano parezca más interesado en diferenciarse del resto de la oposición que en construir una verdadera alternativa de gobierno.

El presidente del PRI Chiapas reconoció el derecho de MC a competir solo, pero advirtió que ese derecho no lo exime de responder por las consecuencias de su estrategia. “Una tercera vía que termina quitándole votos a la oposición y facilitándole el camino al grupo en el poder, corre el riesgo de convertirse, de facto, en una oposición funcional al oficialismo”, afirmó.