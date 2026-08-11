Frans Blom, adelantado a su época: Alejandro Sheseña

“Pese a que durante la primera mitad del siglo XX era difícil hablar de la interdisciplina, Frans Blom ya aplicaba este enfoque en sus análisis sobre la cultura maya”, informó Alejandro Sheseña en el marco de los 76 años del museo Na Bolom, fundado por el arqueólogo danés asentado en San Cristóbal.

El investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) impartió la conferencia “Frans Blom y la escritura jeroglífica maya”, en la cual expuso que Blom se posicionó en contra de que la escritura maya sólo representaba ideas.

Esta tesis, popularizada en su época, mantenía la imposibilidad de descifrar dicha escritura. Sin embargo, el antropólogo danés intuía, desde una visión lingüística, que los jeroglíficos transmitían una lengua hablada.

Sheseña recordó cómo Frans Blom consideraba que los mayas representaban sonidos, una idea que en la actualidad está confirmada. Aunado a esto, Blom abogaba por entender la escritura maya también con un trasfondo histórico, donde cada símbolo podía contener guerras, matrimonios y personajes.

El académico mencionó que esta intuición fue reforzada con la posterior obra del lingüista soviético Yuri Knórozov, el cual fue solicitado por el propio Frans Blom a la entonces embajada de la Unión Soviética y cuyos ejemplares aún son resguardados en el museo Na Bolom.