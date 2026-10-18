Fray Matías enseñó a trascender con congruencia

El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la conmemoración del 198 aniversario luctuoso de Fray Matías de Córdova y Ordóñez, en la explanada interna del Palacio Municipal. Destacó que su legado demuestra que las ideas pueden transformar sociedades, que la educación abre caminos y que el compromiso de una persona puede trascender generaciones.

En un mensaje de reflexión, el alcalde de Tapachula señaló que las personas permanecen en la memoria por sus aportaciones y por la congruencia entre sus palabras y sus acciones. “Lo que uno piensa, lo que uno dice, se confirma con los actos que uno hace el día a día”, expresó al exhortar a los servidores públicos a mantener el rumbo y sus convicciones. También resaltó la importancia de reconocer en vida a quienes contribuyen a su comunidad, como ocurrió con el empresario Bruno Giesemann, primer galardonado con la Medalla Fray Matías de Córdova.

Asimismo, Yamil Melgar anunció que las próximas entregas de esta distinción se realizarán durante el Festival Internacional que lleva el nombre del ilustre tapachulteco. Destacó que, junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y su visión, se busca preservar la memoria de los personajes históricos y valorar a los pueblos originarios. Por su parte, Alfredo Aguilar, subsecretario de Representación Regional Soconusco y representante del gobernador, afirmó: “Su vida nos demuestra que las grandes transformaciones no nacen solamente de la fuerza, sino de las ideas”.