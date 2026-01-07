Frenan fuga de talento médico especialista

En las últimas décadas existió una fuga de talento médico chiapaneco a otros estados, por lo que se construye una nueva política de salud atractiva para los especialistas en beneficio de todo el sureste, dijo Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS.

El funcionario federal reconoció que los médicos chiapanecos estudiaban fuera su formación o especialidades y no regresaban ante la falta de oportunidades en la entidad.

Por ello, dijo, es importante la nueva política federal que en Chiapas está siendo modelo, por ejemplo, en los trabajos que se realizan en el nuevo hospital del IMSS XIV de Septiembre.

Este centro médico en la entidad, coordinado por el doctor Hermilo Domínguez, se está posicionando como el nosocomio más resolutivo del sureste, reduciendo de manera drástica la necesidad de traslado a la Ciudad de México (CDMX).

Dijo que se dejaron de mandar masivamente a pacientes, por ejemplo al Centro Médico Siglo 21 no solo de Chiapas, sino de estados vecinos que ahora están llegando al hospital chiapaneco.

Este nuevo centro está añadiendo paulatinamente nuevos especialistas y abriendo más áreas de atención especializada, que lo están colocando como referencia nacional en acciones tales como hemodinamia, atención cardiovascular, entre otros servicios.