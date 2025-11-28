Frente frío 16, trae lluvias y bajada de temperaturas

Un notable descenso de temperatura y un periodo de lluvias significativo se prevén en el estado de Chiapas durante las próximas 72 horas, como consecuencia del avance del Frente Frío Número 16 sobre el sureste del país. Lo anterior es de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.

La entrada al territorio del frente frio fue este jueves y generó lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad, con acumulados esperados de 50 a 75 milímetros.

Este patrón aumentará durante la jornada de este viernes 28, cuando en las regiones del norte del estado se esperan lluvias de 75 a 150 mm.

Paralelamente a las precipitaciones, la masa de aire polar asociada al sistema frontal provocará un descenso de entre tres y siete grados centígrados en las temperaturas mínimas.

Aunque durante el día se esperen máximas de hasta 36 °C en algunas zonas planas; las noches y madrugadas serán notablemente más frías, con mínimas que podrían alcanzar los 10 °C en regiones como los Altos de Chiapas.

Vientos del norte

Un factor de riesgo adicional será el viento. El SMN prevé un “Evento de Norte” con rachas que podrían alcanzar los 70 a 90 km/h en el Istmo de Tehuantepec y zonas puntuales de Chiapas, lo que representa un peligro para la navegación, la infraestructura frágil y puede derivar en la caída de árboles o anuncios publicitarios.

Para el sábado 29, el organismo pronostica una gradual disminución de las lluvias, que pasarían a ser intervalos de chubascos, mientras que el viento del norte persistirá, aunque con una intensidad menor.

Las autoridades recomiendan a la población chiapaneca extremar precauciones por los múltiples fenómenos en curso. Se insta a atender los avisos de Protección Civil (PC), evitar cruzar cauces de ríos y arroyos crecidos, y asegurar objetos en el exterior que puedan ser proyectados por el viento.