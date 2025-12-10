Frente frío 19 desbordó varios ríos en la entidad

El frente frío número 19 dejó daños en el estado de Chiapas, además la Secretaría de Protección Civil confirmó que se desbordaron algunos ríos y también se localizó el cuerpo de una menor de 12 años que fue arrastrada.

Por esta situación, se informó que el secretario de la dependencia estatal, Mauricio Cordero Rodríguez, encabezó una reunión virtual para llevar a cabo la evaluación de todas las afectaciones.

Respuesta

En las regiones Norte, Los Bosques, Tulijá y Maya las lluvias han sido de fuertes a muy fuertes, por lo que se hizo un despliegue del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), además de ayuda humanitaria y búsqueda canina.

En el municipio de Tila se han registrado derrumbes de ríos y de arroyos, lo que ha generado daños en viviendas, así como deslizamiento de tierra en diversos tramos carreteros.

Por la intensidad de las lluvias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llevó a cabo la aplicación del Plan DN-III-E.

“Lamentablemente se localizó el cuerpo de una menor de 12 años de edad que fue arrastrada el día de ayer por el desbordamiento del arroyo en la comunidad Corta Flor”, expresó Protección Civil.

En el municipio de Pichucalco, un río está a su máximo nivel; de igual forma, se cerró el paso en la carretera Pichucalco-Escopetazo. Los desbordamientos de ríos alcanzaron al municipio de Salto de Agua.

Recomendaciones

El frente frío 19 también desbordó afluentes en los ejido Ruiz Cortines y Lucha Bascan, Estrella de Belem y Belisario Domínguez.

“Ante el pronóstico de continuidad de las lluvias, es importante seguir las siguientes indicaciones:

evita cruzar ríos o arroyos crecidos, tanto a pie como en vehículo. Identifica el refugio temporal más cercano y ten lista tu mochila de emergencia”, recomendó PC.

Protección Civil también informó de otros derrumbes ubicados en tramos carreteros a Pulpitillo y Salto de Agua, así como el desbordamiento de otros cuerpos de agua cerca de la zona, mientras que en Sabanilla la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendió la falta de energía eléctrica.

“Debido al desbordamiento del río Petalcingo, un grupo de peregrinos se encuentra resguardado en el Santuario de Tila, a quienes se les ha solicitado permanecer ahí y no avanzar, ya que se cerró el acceso a Yajalón para garantizar la seguridad vial”, explicó la dependencia estatal.