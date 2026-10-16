Frente frío 2 y huracán “Trudy” dejarán lluvias

En las próximas horas, algunas zonas de Chiapas podrían experimentar el escurrimiento de aire fresco debido al paso del frente frío número 2 sobre el Golfo de México y la interacción con un canal de baja presión, detalló la Secretaría de Protección Civil.

La dependencia estatal agregó que las precipitaciones también podrían ocurrir por el aporte de humedad del huracán “Trudy”.

Asimismo se indicó que las lluvias puntuales intensas estarían hacia el noroeste. A ello se le suma un evento de “Norte”, el cual podría generar rachas de vientos de hasta 120 km/h para el sábado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

“En el noroeste de la entidad, se prevén acumulados de 150 a 250 mm, que podrían llegar a 350 mm en algunos municipios, sumando las lluvias del 15 al 18 de octubre. Esto aumentaría el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslaves”, puntualizó Protección Civil.

Viernes

Para este 16 de octubre se tiene previsto que puedan presentarse precipitaciones que podrían oscilar entre los 50.1 a 75 milímetros. Las lluvias se podrían extender al sábado y domingo (17 y 18 de octubre) hacia las regiones Norte, Mezcalapa y De los Bosques.

“Además, se prevé un ambiente más fresco durante la noche y la madrugada. Las precipitaciones podrían ocasionar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves, mientras que las rachas fuertes podrían provocar la caída de árboles y ramas”, remarcó la dependencia.