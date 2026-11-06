Frente frío 4 podría dejar lluvia en algunas zonas

Con base en la información de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la extensión del frente frío número 4 podría dejar lluvias para algunas zonas del sur del estado de Chiapas.

Las autoridades pidieron a la población que se mantengan pendientes de la información que emitan instituciones locales, además de seguir los pronósticos en los canales oficiales.

Factores

Debido a que el frente frío interactuará con un canal de baja presión y con una vaguada, las proyecciones marcan lluvias puntuales fuertes hacia el sur de Chiapas.

En los pronósticos con esas condiciones se incluyen el norte de Tamaulipas, además del sur de Veracruz.

En la información que compartieron el día de ayer 5 de noviembre, se detalló de lluvias hacia otras zonas ubicadas en diversas partes del país.

“A quienes habitan en zonas de laderas, cerros o pendientes, se les recomienda vigilar de forma preventiva el terreno para identificar a tiempo agrietamientos, inclinación de árboles o flujos de agua, y trasladarse a zonas seguras de forma ordenada si se detecta alguna anomalía”, recomendó la autoridad federal.