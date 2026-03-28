Frente frío 42 provocará lluvias y rachas de viento

El paso del sistema frontal número 42 generará lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento y un descenso térmico en el estado durante el fin de semana, con mayor impacto hoy sábado y persistencia de condiciones inestables en días posteriores.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, el mayor impacto se registrará hoy sábado, cuando se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones de la entidad, lo que podría generar encharcamientos, crecida de ríos y afectaciones en zonas vulnerables.

Para el domingo, aunque se espera una ligera disminución en la intensidad de las precipitaciones, el potencial de lluvias continuará presente con intervalos de lluvias fuertes en Chiapas, manteniendo el riesgo de afectaciones.

En tanto, hacia el inicio de la próxima semana, la interacción de un canal de baja presión con humedad de ambos litorales mantendrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, prolongando el ambiente inestable en el estado.

Descenso de temperatura

La masa de aire polar asociada al sistema frontal favorecerá un descenso de temperatura de entre dos y ocho grados Celsius, lo que provocará un ambiente templado a cálido en zonas de planicie, fresco a templado en regiones montañosas y caluroso a muy caluroso en zonas costeras

Asimismo, se prevé un incremento en la intensidad del viento de componente norte, con rachas que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora, sobre todo en zonas del Istmo de Tehuantepec y áreas puntuales de Chiapas.

Ante este panorama, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslaves, así como asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Las condiciones climáticas coinciden con el inicio de actividades previas a la temporada vacacional, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar cuidados en traslados carreteros y actividades al aire libre.