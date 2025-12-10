Frente frío afecta región Norte del estado

Derivado de las fuertes lluvias generadas por el paso del frente frío 19, se han presentado derrumbes, anegaciones, daños a puentes y al servicio de energía eléctrica en municipios de la región Norte del estado.

Según el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y la Secretaría de Protección Civil, delegación Regional VIII Norte, lo anterior mantiene cerrado el paso vehicular a los municipios de Amatán y Huitiupán por deslizamiento de material pétreo sobre la carretera.

En el ejido Reforma y Planada se registró el desbordamiento de un arroyo, afectando de manera parcial el acceso a la localidad de 22 familias aproximadamente, presentándose encharcamientos al interior de sus viviendas.

Por su parte, en el municipio de Juárez se reportan dos casas afectadas de manera parcial por el colapso de un muro de contención, sin que se haya informado de lesionados.

Ríos a máxima capacidad

En Solosuchiapa, a su vez se mantiene alertamiento a la población por las fuertes precipitaciones pluviales, habilitando refugios temporales en caso de emergencia por inundaciones, ante el incremento del río de la Sierra en Ixhuatán, que registra 70 % de su capacidad, mientras que a su paso por Solosuchiapa se encuentra al 100 % de su capacidad.

En tanto, el río Pichucalco se mantiene al 100 % de su capacidad, con un incremento de 1.20 metros por arriba de su nivel máximo ordinario, lo que ha generado anegaciones en las zonas bajas.

En Ixtapangajoya se reportan fallas del servicio de energía eléctrica a consecuencia de los vientos y las lluvias que azotan la zona.

La carretera federal Pichucalco-Escopetazo, en el tramo Solosuchiapa a Ixhuatán se presentan la caída de piedras y material pétreo que obstaculiza el tráfico, además de severos encharcamientos sobre la vía.

Se espera que las precipitaciones persistan en los próximos días manteniendo en alerta amarilla la región Norte del estado, por lo que autoridades de PC exhortan a la población a tomar precauciones.