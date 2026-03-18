Frente frío causa estragos en diversas zonas

El paso del frente frío número 41 dejó algunas afectaciones en el estado de Chiapas, relacionadas con desprendimientos de techos de láminas hasta tramos carreteros colapsados, así fue reportado por la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal.

Por esa razón es que diversas autoridades en Tecpatán comenzaron la atención en las zonas reportadas con daños.

Las recientes lluvias en esa región impactaron en el tramo carretero a Luis Espinoza. Ahí el personal de PC llevó a cabo el retiro de los árboles y ramas que cayeron y que de forma temporal afectaron las vialidades.

Después de que llevaron a cabo la intervención, se detalló que la circulación se había reactivado y se mantuvo la recomendación a la población para circular con precaución.

Deslizamiento de tierra

La Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas, enfatizó que sobre el tramo carretero Zapata–Libertad se presentó un “desbordamiento de un arroyo cercano, se registró un deslizamiento de tierra que mantiene el paso completamente cerrado”.

Las afectaciones de las lluvias se extendieron a dos vehículos que quedaron varados, sin embargo, solo se reportan daños materiales.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades informaron que en el tramo colapsado no hay paso vehicular y se espera que llegue maquinaria pesada para comenzar a mover el deslizamiento de tierra.

“Te invitamos a tomar rutas alternas y mantenerte informado a través de nuestras redes oficiales”, es parte de la recomendación emitida por Protección Civil.

A la par de esta situación, se detalló que el frente frío 41 también generó un impacto en la parte de Ixhuatán, debido a que los cuerpos de emergencia acudieron a un llamado de auxilio.

Esto se debe a que las ráfagas de viento provocaron un impacto considerable en una vivienda. El reporte indicó el desprendimiento del techo de lámina. Las afectaciones fueron materiales y no se registraron personas heridas.

La Secretaría de Protección Civil enfatizó: “Nuestros elementos brindaron recomendaciones de seguridad a los habitantes para asegurar su integridad y evitar mayores riesgos”.