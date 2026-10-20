Frente frío deja daños; continuarán las lluvias

Con base en la información compartida por la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, el paso del frente frío número dos dejó varias afectaciones en la entidad, desde el deslizamiento de tierra, hasta la caída de árboles y ramas.

De los últimos reportes, es que en Ixhuatán, en la ribera San Miguel Buenavista, ocurrió un deslave que afectó el camino de terracería.

Mientras que en Ixtacomitán, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) se trasladó al kilómetro 87 de la carretera Pichucalco–Escopetazo, ahí se realizó el acordonamiento preventivo, debido a que un carril se hundió unos 20 centímetros.

“Se exhorta a la población a extremar precauciones al conducir en zonas de montaña o tramos en reparación”, informó Protección Civil.

Más afectaciones

Integrantes del ERI también se desplazaron a Jitotol, esto a consecuencia del deslizamiento de aproximadamente tres metros cúbicos de tierra en el tramo municipal Jitotol–San Pascualito.

“El evento provocó el bloqueo del tránsito vehicular, así como afectaciones parciales en un predio particular. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas”, agregaron.

En Francisco León también se realizó el retiro de árboles caídos y ramas, además de que se acordonaron zonas en tramos a Santa Martha, San José Maspac y Azapac-Francisco León.

Información adicional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuarán las lluvias fuertes en Chiapas, con puntuales muy fuertes en el norte de la entidad y acumulados de entre 50 y 75 milímetros, debido a la interacción del frente número dos, que se mantiene estacionario sobre el norte de la península de Yucatán, con un canal de baja presión sobre el oriente del país.

Pronósticos

De acuerdo con el pronóstico, para el martes 20 de octubre las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las principales zonas más afectadas serían las de la región Norte, Centro, De los Altos, Sierra y Soconusco.

Para el miércoles 21 de octubre, el SMN mantiene la previsión de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el norte de Chiapas, mientras que para el jueves 22 se esperan chubascos fuertes en la misma región, con acumulados de 25 a 50 milímetros.

El organismo también señaló que se registrarán vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, condiciones que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Se prevé oleaje de uno a dos metros de altura en las costas chiapanecas para el martes, que aumentará a dos a tres metros el miércoles y jueves, por lo que se recomienda a la navegación menor tomar precauciones.

Recomendaciones

Ante este panorama, Protección Civil Estatal exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, y en caso de habitar en zonas de riesgo, identificar los refugios temporales más cercanos.

También recomendó asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, limpiar desagües y alcantarillas para evitar encharcamientos, y reportar cualquier situación de emergencia al número 911.