Frente frío deja varios ríos desbordados

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas confirmó que el frente frío número 13 provocó que varios ríos se desbordaran, y eso ocasionó afectaciones en las familias y daños en viviendas.

En el municipio de Tila ocurrió un deslizamiento de ladera, sobre el tramo carretero Tila-Limar a la altura de la localidad Cruz Verde.

Los ríos Petalcingo y Tila se desbordaron y 112 viviendas fueron reportadas con afectaciones. También se desbordaron los ríos Pulpitillo y Yajalón.

En Tumbalá se salió de su cauce el río Hidalgo Joshil, lo que provocó afectaciones en 76 familias. En el municipio de Salto de Agua también un cuerpo de agua se desbordó y generó inundaciones que afectaron a 37 familias.

Las consecuencias del frente frío número 13 se extendieron a cinco familias más de Chilón, debido a que se desbordó un río con el mismo nombre del municipio.

Monitoreo

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas confirmó que mantiene una vigilancia en las zonas, a través de recorridos con alertamientos preventivos.

“Elementos del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Secretaría de Protección Civil del Estado, realizan trabajos de alertamiento en los municipios señalados en tseltal y español”, informó la dependencia estatal.

En el caso de Ixhuatán se llevó a cabo el retiro de piedras y ramas que obstruían carriles en el tramo de Pichucalco-Escopetazo, desde el kilómetro 124 al 130, situación similar sobre la vía Ixhuatán-Santa Anita.

Las autoridades mantienen una vigilancia del río La Sierra, debido a que se encuentra al 70 % de su capacidad maxima.