Frente frío número 30 llega a la zona Altos

Después de que San Cristóbal registrara un fin de semana soleado, el medio día de este lunes trajo una nubosidad total, así como una llovizna constante en gran parte de la ciudad.

Pese a que la temperatura de San Cristóbal se mantenía a 18°, la sensación térmica bajaba hasta los 15°, esto debido a las vientos que llegaban a 16 kilómetros por hora.

Sin embargo, en municipios como Chamula, el frío fue más marcado, registrando una sensación térmica de 11°, con un pronóstico de 7° grados durante la madrugada de este martes.

Ningún municipio de la zona Altos registró una temperatura mayor a los 20 grados, y, de hecho, por el frente frío número 30, se prevé que el domingo sea el día más frío para la zona, con temperaturas que llegarán a los 5 grados para el municipio de Mitontic.

Para ese mismo domingo, el pronóstico climatológico para San Cristóbal es de 5 grados la temperatura mínima y la máxima de 12, mientras que el resto de la semana la mínima rondara entre los 7 y 9 grados.

Ante las bajas temperaturas, el gobierno municipal ha llamado a la población a no dejar encendidos los anafres, los cuáles se encienden en algunos hogares para resistir las bajas temperaturas.