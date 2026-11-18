Las lluvias y fuertes rachas de viento marcarán las condiciones meteorológicas en Chiapas durante los próximos días, debido a la presencia del frente frío número 6 que permanecerá estacionario sobre el Golfo de México y favorecerá precipitaciones de hasta 75 milímetros (mm) en el noroeste de la entidad, así como vientos de hasta 90 kilómetros por hora (km/h) en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Clima

De acuerdo con el pronóstico de los sistemas meteorológicos, para hoy miércoles 18 de noviembre se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 mm, principalmente en el noroeste de Chiapas.

Además de las precipitaciones, se prevé un evento de Norte con vientos de 50 a 60 km/h y rachas de entre 70 y 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, lo que podría generar afectaciones en la región costera y zonas expuestas.

El pronóstico también contempla temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en la costa chiapaneca, por lo que se mantendrán condiciones contrastantes entre las precipitaciones del norte y noroeste y el ambiente caluroso de las zonas costeras.

Para el jueves 19 de noviembre, las lluvias continuarán, principalmente en el norte de la entidad, donde se esperan precipitaciones fuertes de entre 25 y 50 mm.

En tanto, el viento de componente norte persistirá en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de entre 60 y 80 km/h.

Fin de semana

Las condiciones de inestabilidad se extenderán al viernes 20, cuando se pronostican intervalos de chubascos de entre cinco y 25 mm en distintas regiones de Chiapas, mientras que las rachas de viento podrían alcanzar nuevamente entre 60 y 80 km/h.