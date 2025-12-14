Frente frío traerá fuertes precipitaciones en Chiapas

El frente frío número 21, y su masa de aire polar, ocasionará lluvias puntuales intensas con acumulados superiores a los 75 milímetros (mm) en regiones norte y este de Chiapas. El meteoro también generará un fuerte evento del “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec de de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h.

Asimismo se espera un descenso en las temperaturas entre dos y cinco grados; las mínimas en las regiones de montaña podrían situarse entre los 13 y 15 °C, mientras que en los valles centrales y el resto del estado el termómetro podría descender hasta los 16 °C, con máximas de entre 24 y 26 °C los días domingo y lunes.

Chubascos

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el día lunes las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes continuarán en las mismas regiones de la entidad, alertan que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar encharcamientos. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante las 48 horas posteriores al lunes el frente número 21 se desplazará hacia el mar Caribe, dejando de afectar México, mientras que la masa de aire polar asociada modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el sureste del territorio mexicano.

Alertas

Las fuertes lluvias en las regiones mencionadas de la entidad podrían ocasionar el reblandecimiento del suelo que podría propiciar derrumbes y altos encharcamientos, por lo que se recomienda estar atentos a los canales oficiales de Protección Civil (PC) y no exponerse en zonas de riesgo.