Frentes fríos traerían alivio parcial a la sequía

La llegada de los frentes fríos durante los próximos meses podría revertir de forma parcial los efectos de la sequía que afecta a Chiapas, debido a que estos sistemas pueden transportar humedad desde el Golfo de México y el océano Pacífico hacia el territorio estatal, informó Marcelino García Benítez, investigador por México asignado al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Iigercc) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

El especialista aclaró que la sequía no significa que la atmósfera esté seca por completo, pues en la actualidad existen corrientes de humedad en niveles intermedios. Sin embargo, las condiciones de calor que prevalecen sobre la superficie dificultan que esa humedad se convierta en precipitaciones constantes.

García Benítez indicó que los frentes fríos podrían modificar este escenario, sobre todo si al atravesar el Golfo de México adquieren suficiente humedad y la trasladan hacia Chiapas.

Interacción entre corrientes

El investigador detalló que la interacción entre corrientes frías y calientes es fundamental para favorecer la precipitación. En la actualidad, dijo, el calor acumulado sobre la superficie impide que se genere de manera adecuada esta dinámica, por lo que la humedad puede permanecer en las partes altas de la atmósfera o generar lluvias sobre todo en las zonas altas de la entidad, sin beneficiar de la misma manera a las regiones bajas.

Esta situación, señaló, explica por qué en lugares como Tuxtla Gutiérrez pueden observarse nubes cargadas de humedad y una especie de bruma, pero sin que necesariamente se registre una lluvia significativa.

El especialista advirtió que durante septiembre todavía pueden presentarse lluvias intensas en periodos cortos, debido a que el estado atraviesa una etapa de transición después de la canícula. A esto se suma la reactivación de la actividad ciclónica en el Pacífico, cuyos sistemas podrían aportar importantes cantidades de humedad.

Respecto al comportamiento de la sequía, García Benítez señaló que los modelos climáticos apuntan a la continuidad de este fenómeno durante los próximos meses, aunque su intensidad y alcance dependerán de las condiciones atmosféricas que se presenten.