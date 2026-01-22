Frío afecta el abasto de pescados y mariscos

Las bajas temperaturas que afectan la región no solo se perciben en el ambiente, sino también en la economía local: la comercialización de pescados y mariscos frescos enfrenta escasez y mayores costos de abasto debido a las adversas condiciones climáticas en la costa chiapaneca.

Así lo expuso Eneida Ramírez Morales, comerciante del mercado Juan Sabines, quien señaló que el mal tiempo ha complicado la actividad pesquera.

La escasez del producto debido a las condiciones climáticas adversas y el aumento en los costos logísticos son los principales desafíos que enfrentan los comerciantes del sector, quienes, pese a las dificultades, buscan mantener la estabilidad de precios para no impactar la economía de sus clientes.

“El pescado de mar se ha escaseado mucho porque los pescadores no pueden salir y, además, el producto se sumerge más hacia la profundidad”, detalló.

Encarecimiento

Esta situación ha generado una cadena de encarecimiento: los proveedores realizan viajes más costosos –con mayor consumo de combustible y hielo– y a menudo regresan con menos mercancía. “Si traen un poquito, el precio se eleva porque tienen que cubrir sus gastos”, explicó Ramírez.

Frente a esta presión, muchos locatarios han optado por absorber parte del incremento para no transferirlo íntegramente al consumidor. “A nosotros nos subieron un poco el precio, pero seguimos manteniendo el mismo precio, aunque ganemos menos, para que el cliente siga viniendo”, afirmó.