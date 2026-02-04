Frío no dará tregua en el estado

El clima frío que se ha percibido en la mayor parte del territorio chiapaneco persistirá durante los próximos días con el ingreso del frente frío número 33, el cual propiciará temperaturas mínimas de hasta cero grados en algunas regiones principalmente serranas y Altos.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la masas de aire polar asociada a este nuevo sistema frontal descenderá la temperatura a partir de la madrugada del jueves 5 de febrero, ambiente que podría durar hasta el fin de semana.

En cuanto a la región central se espera que el termómetro registre temperaturas mínimas de hasta ocho grados, por lo que autoridades de salud continúan con el exhorto a la población de mantenerse abrigada, cuidar de niñas, niños y personas vulnerables, así como adultos mayores y mascotas.

Lluvias

Para el día jueves 5 de febrero el pronóstico del tiempo indica que en algunas regiones de Chiapas podrían presentarse precipitaciones con acumulados de hasta 75 milímetros, correspondientes a lluvias fuertes con puntuales a muy fuertes.

Esta misma situación se espera que ocurra durante el día viernes 6 de febrero, sin embargo las precipitaciones en el estado podrían ir de chubascos con lluvias puntuales fuertes que irían de los 25 a los 50 milímetros.

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Evento de “Norte”

Durante los próximos días sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec se podría presentar un evento de “Norte” de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h, misma que podrían afectar a Chiapas y Oaxaca.

Situación que propiciaría oleajes elevados en las costas chiapanecas que alcanzarían hasta los seis metros de altura, por lo que Protección Civil (PC) estatal ha recomendado a la población evitar introducirse al mar ante la persistencia de este evento, a fin de evitar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas.