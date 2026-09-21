Frontera Comalapa arrastra 344 mdp por comprobarn

La presidenta del Concejo Municipal de Frontera Comalapa, Marley Trejo Posada, reconoció que el municipio enfrenta pendientes de transparencia y comprobación de recursos públicos heredados de administraciones anteriores, por lo que afirmó que la actual gestión trabaja para subsanar esas irregularidades.

En entrevista, Trejo Posada explicó que mantienen coordinación con la Auditoría Superior del Estado y otras instancias fiscalizadoras para fortalecer los procesos administrativos y garantizar un manejo responsable del presupuesto municipal.

“Frontera Comalapa no solo era un tema de inseguridad, sino también que no había transparencia en el recurso público”, declaró la concejal, quien sostuvo que parte de los recursos asignados al municipio habrían sido utilizados para otros fines.

Finanzas

Al referirse a la situación financiera que encontraron al asumir funciones, señaló que esta localidad aparece en la estadística de la administración pasada con alrededor de 344 millones de pesos por comprobar de 2024, lo que ha complicado el inicio de la actual gestión.

Uno de los retos, dijo, ha sido crear conciencia entre la población sobre la obligación de contar con documentación comprobatoria cuando se solicitan apoyos con recursos públicos, especialmente en gasto corriente y en fondos destinados a programas de apoyo.

Trejo Posada aseguró que la actual administración busca cambiar esas prácticas y reforzar la transparencia. Añadió que los recursos para infraestructura provenientes de fondos como Fortamun y FAIS se han reflejado en obras funcionales para la población.

Estrategias

En materia social, afirmó que, tras la estrategia de seguridad implementada en la región, se ha registrado una recuperación gradual de las actividades. En educación, aseguró que actualmente el 100 por ciento de los docentes imparte clases, luego de las dificultades que se enfrentaron al inicio de la administración.

Sobre salud, informó que el Hospital Básico Comunitario ha recibido trabajos de rehabilitación y que paulatinamente ha retornado personal médico, incluidos especialistas.

Reconoció que la reorganización del sistema de salud ha representado dificultades, pero consideró importante el regreso gradual de médicos especialistas para recuperar la atención de la población de Frontera Comalapa.