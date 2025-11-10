Frontera Comalapa ha recuperado su normalidad

La concejal presidenta de Frontera Comalapa, Marli Trejo Posada, aseguró que el municipio ha dejado atrás su pasado violento y avanza en la recuperación de su tejido social, con condiciones que calificó como óptimas tras un año de trabajo en seguridad.

“Las condiciones de Frontera Comalapa ya son óptimas, la verdad, gracias a la determinación de estrategias firmes y decididas de seguridad”, declaró la alcaldesa, quien aseguró que se están dando “pasos muy certeros” para fortalecer el tejido social.

Trejo Posada reconoció un cambio notable en el ambiente y en la percepción de seguridad de la población y que esto a su vez ha propiciado a una reactivación económica.

“Hemos tenido eventos recientes, ya se puede decir que hay bastante gente, eventos masivos y eso pues es muy agradable para nosotros porque se nota que la paz ya es un hecho”, afirmó.

La edil enfatizó que se han atendido más de 60 obras, sin embargo, dijo que la reconstrucción del municipio va más allá de la infraestructura e incluye un trabajo fundamental en educación, cultura, deporte y valores familiares.

Confirmó que en el municipio todas las escuelas operan al 100 % con maestros, un escenario que contrasta con el ciclo anterior. Asimismo, resaltó la normalización en los servicios de salud, con el regreso de médicos y especialistas al Hospital Básico Comunitario, quienes antes no acudían por las condiciones de inseguridad.