Frontera Sur como territorio de industria

El Encuentro Internacional Frontera Sur Industrial del pasado miércoles reunió en un mismo espacio a gobierno federal y estatal, universidades, empresarios e inversionistas de otros países.

El evento convocado por la Secretaría de la Frontera Sur, que encabeza María Amalia Toriello Elorza, a través de la subsecretaría que dirige Carlos Siles, tuvo un papel central desde su diseño y dejó resultados concretos: la Firma del Acuerdo para la Construcción de la Frontera Sur Industrial, una conferencia magistral sobre el Corredor Interoceánico como motor de desarrollo del Sur-Sureste y mesas de trabajo, donde se abordaron temas como inversión, logística, proveeduría y comercio exterior.

Uno de los momentos más relevantes fue el panel con representantes federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), quienes trasmitieron un mensaje directo a la industria: la región cuenta con lo necesario para recibirla.

Reforzar la industria

La estrategia Frontera Sur Industrial se alinea con los Polos de Desarrollo de la presidenta de México y con la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de fortalecer la vocación industrial de la región. Al término de la jornada, Carlos Siles agradeció la realización del encuentro y la respuesta positiva de los sectores participantes.

Durante años se habló de la Frontera Sur como lugar de paso. Hoy se define como un espacio que genera oportunidades, y Chiapas está en la mira de la industria nacional e internacional.