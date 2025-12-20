Frontera Sur estratégica para el desarrollo

Ante la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur del Congreso de Chiapas, la titular de la secretaría homónima, María Amalia G. Toriello Elorza, rindió cuentas sobre su gestión al frente de esta dependencia como parte del primer informe de actividades de la gestión de Eduardo Ramírez Aguilar como gobernador del estado.

Desde su creación, la secretaría ha consolidado su estructura bajo dos ejes: impulsar el desarrollo económico de la región y garantizar una atención integral a las personas en situación de movilidad humana.

Desarrollo industrial y tecnológico

La dependencia ejecutó una agenda estratégica de promoción de inversiones y competitividad, orientada a sentar las bases para un desarrollo industrial. Esto incluyó reuniones con empresas internacionales para explorar la cooperación en digitalización e innovación.

Se realizaron visitas a parques tecnológicos y centros de investigación y se estableció un intercambio técnico con clústeres especializados de Querétaro y Guanajuato para identificar modelos de articulación productiva adaptables a la región.

Conectividad y proyectos con el Gobierno Federal

La dependencia se articuló con proyectos federales estratégicos para convertir la nueva conectividad en desarrollo económico. Participó en la instalación del Consejo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, acompañó los avances de la línea ferroviaria FA-K y colaboró en procesos de reubicación y entrega de viviendas.

Además, se vinculó con instancias como la Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas y la Secretaría de Marina para posicionarse como enlace entre estas infraestructuras y el sector empresarial local.

Asimismo se fortaleció la relación transfronteriza con Guatemala mediante una agenda focalizada de coordinación institucional. Destacó una reunión oficial con la Cámara de la Industria de Guatemala para avanzar en una ruta de cooperación binacional en logística, promoción de inversiones e integración productiva.

Movilidad humana

La secretaría realizó jornadas de atención humanitaria que beneficiaron a 760 personas, además de que se instaló una mesa de trabajo permanente con albergues y se canalizaron apoyos económicos para fortalecer su operación.

Un logro destacado fue la firma de un memorando de entendimiento único en el país con Acnur, OIM y Unicef, para mejorar la recepción y protección de personas en movilidad.

Ante el aumento de deportaciones desde Estados Unidos, la dependencia coordinó la respuesta estatal en el centro México te abraza (Capre), atendiendo a más de 14 mil connacionales.

Además, impulsó programas de inclusión socioeconómica que brindó empleo temporal y capacitación a 500 personas en contexto de movilidad.

La secretaria Toriello Elorza concluyó que, tras su primer año, la dependencia inicia su camino con claridad de rumbo y con la convicción de que la frontera sur se consolida como un territorio de desarrollo, inclusión y prosperidad compartida.