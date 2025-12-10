Frutas exóticas: una oportunidad para el campo chiapaneco

En Chiapas es necesario recuperar plantas y frutos comestibles exóticos que están en peligro de desaparecer por la falta de producción, consumo, comercio, incendios y, en algunos casos, la depredación de semillas de animales de monte.

Es el caso del patasté, jani, mamey amarillo, cochimbombo, itamo, caimito, zapote negro, aguacate zoque, entre otros, que además de ser comestibles tienen propiedades curativas.

Aunque se pueden encontrar en diversas partes del estado como nacimientos accidentales que la gente no identifica, están en peligro de extinción por los factores antes mencionados.

Programa

El programa federal Sembrando Vida, ha representado un impulso al rescate de estos productos regionales, pero es necesario que agricultores independientes, asociaciones civiles y de Gobierno se sumen a la conservación de estas plantas a través de la siembra.

En este sentido, la Comunidad de Aprendizaje Campesino Casablanca de Tecpatán está rescatando estas prácticas de siembra que además son económicamente funcionales, pues se han encontrado frutas de maduración corta.

Para los interesados pueden recibir información al teléfono: 961 182 07 16 con la agrupación orgánica productora.

Patasté

El patasté puede consumirse fresco como fruta, en agua de tiempo, sus semillas secas tostadas, y particularmente como el “tascalate original”.