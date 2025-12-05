Fuera lanchas pequeñas en pesquerías de Tonalá

“Pescadores peligran con las embarcaciones pequeñas, las cuales son totalmente inseguras pues cualquier viento las ha hundido en pleno mar, lo que causa que quienes se suban en ellas corran serios peligros”, así lo informó el agente municipal de la pesquería de Paredón, Humberto Hernández.

El agente municipal de la pesquería más grande de Tonalá dijo que tan solo en Paredón existen al menos 60 pescadores que aún usan lanchas pequeñas; sin embargo, muchas veces se han hundido en pleno mar muerto, por tal motivo se les ha prohibido llevarlas hasta Alta Mar, porque en ese lugar los peligros son mayores.

Dan indicaciones

La autoridad de Paredón expone que los pescadores de la zona Istmo Costa tienen que modernizarse, pero sobre todo tienen que usar lanchas grandes por su propia seguridad y tranquilidad de la familia.

De igual manera afirmó Humberto Hernández que ya se le pidió a los pescadores de Cabeza de Toro, San Luqueño la Costa, Pueblo Nuevo, Ponteduro, La Barra, Mojarras y Manguito, a fortalecer su seguridad en las lanchas.