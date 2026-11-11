Fueron asegurados cerca de cien migrantes

Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) aseguraron este martes a unos cien centroamericanos, que momentos antes habían ingresado a territorio mexicano por el puente internacional Rodolfo Robles, en una nueva caravana que se dirigía al norte del país.

A la altura del puente de la aduana fronteriza “Suchiate II”, las autoridades desplegaron un operativo en donde interceptaron a los migrantes, quienes fueron subidos a unidades oficiales del INM para ser trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI.

Los migrantes, en su mayoría de Honduras, pretendían alcanzar a la caravana que se encuentra por el momento en el parque Bicentenario en Tapachula, de donde pretenden seguir caminando, ya que su objetivo es llegar a Estados Unidos.

Segundo grupo

Este es el segundo grupo organizado que es asegurado por las autoridades migratorias en el último mes, tras cruzar la frontera procedentes de Guatemala.

Se dijo que se iniciará el procedimiento legal para determinar la situación de estancia de los extranjeros, quienes ingresaron en forma indocumentada a territorio mexicano.

Mientras tanto, los que permanecen en el parque Bicentenario que forman parte de la caravana “Dios con Nosotros” podrían partir en las próximas horas en la ruta hacia el centro del país.