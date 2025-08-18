Fuerte lluvia afectó vialidades de la ciudad

Fuertes lluvias azotaron Tuxtla Gutiérrez la tarde de ayer, provocando encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, donde dos vehículos quedaron varados al intentar cruzar calles anegadas; elementos de Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de Protección Civil Estatal atendieron el reporte, mientras la dependencia exhortó a la población a seguir las recomendaciones y tomar precauciones, para evitar riesgos y accidentes.

Las lluvias presentaron una intensidad estimada entre 15 y 30 milímetros por hora, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. De acuerdo con reportes, mientras la zona de tormenta se alejaba de la capital, el potencial de lluvia disminuyó, manteniéndose lloviznas ligeras moderadas de 0. 1 a 5 milímetros por hora.

Sin embargo, la capital sufrió estragos; siendo una de las zonas más afectadas las inmediaciones de la Universidad Valle del Grijalva (UVG), ubicada sobre el bulevar Belisario Domínguez, donde dos vehículos quedaron varados al intentar transitar por la calle. Ante esto, autoridades acudieron al sitio para brindar atención a los conductores, retirando los vehículos del lugar.

Por otro lado, la presencia de las fuertes rachas de viento provocaron la caída de un cable de alta tensión en la colonia Potrero Mirador, mismo que fue atendido por elementos de Protección Civil, para evitar riesgos a la población.

Asimismo, una de las vialidades del bulevar Ángel Albino Corzo, fue cerrada por elementos de de la Guardia Estatal Vial Preventiva, tras la presencia de fuertes corrientes y encharcamientos, desviando a conductores por calles aledañas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, desplegó el operativo de Atención Rápida ante Condiciones Atmosféricas (ARCA), con estrategias para salvaguardar la integridad física y patrimonial de motociclistas y automovilistas.

Los recorridos se realizaron en los libramientos Norte y Sur, así como en diversas vialidades de la capital, en donde se brindó a los conductores apoyo vial pie- tierra.