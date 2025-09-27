Fuerte lluvia deja varias viviendas afectadas

Una fuerte lluvia que cayó la tarde de este viernes en colonias de San Cristóbal de Las Casas, provocó afectaciones en varias viviendas, la caída de árboles y en el tráfico vehicular.

Entre las zonas mas afectadas estuvieron las colonias Prudencio Moscoso, Emiliano Zapata, Tlaxcala y calzada del Cementerio, por citar algunas.

Personal de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y de seguridad como la Policía Municipal, recorrieron las zonas afectadas para precisar los daños.

Incidencias

En la colonia Prudencio Moscoso, dos personas quedaron atrapadas en su vehículo, por lo que fueron auxiliadas, para evitar que fueran arrastradas por las aguas que inundaron en pocos minutos una de las calles.

La dirección de Protección Civil informó en un comunicado que “realizaron patrullajes preventivos tras las fuertes lluvias registradas la tarde de este viernes”.

Reportó que el arroyo que cruza la Calzada Tlaxcala alcanzó hasta un 90 por ciento de su capacidad, generando encharcamientos en calles aledañas como América Libre, Julián Villagrán, Rosario Castellanos y Rivera, por lo que fue necesario acordonar la zona.

Precisó que también se presentaron afectaciones en la colonia Emiliano Zapata, donde la calle 30 de Abril registró agua a nivel de banqueta. Asimismo, el puente del río Jordán llegó al 75 por ciento de su capacidad, mientras que en la colonia Paraíso se reportó un encharcamiento de aproximadamente 15 centímetros en un domicilio de la avenida Martín.

En la colonia La Isla, la calle Río Verde presentó acumulación de agua a nivel de banqueta, y en la avenida Marfil número 23, también en Paraíso, se atendió a la ciudadana Lupita “N” por ingreso de agua a su vivienda. Además, en Lagos de María Eugenia se retiró un árbol caído que obstruía la vía pública.

Las autoridades reportaron que el puente de la colonia Santa Martha se encuentra al 20 por ciento de su capacidad sin novedad y que el túnel de desagüe opera al 60 por ciento fluyendo con normalidad.